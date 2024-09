Agresti: «Frattesi abbia più spazio all’Inter! Remore Inzaghi, un rischio»

Frattesi ha segnato venerdì sera in Francia-Italia, rilanciando il dibattito sul suo utilizzo all’Inter. Che avviene, ma praticamente sempre dalla panchina. Il giornalista Agresti, su Radio Radio, vede una gestione necessariamente diversa da parte di Inzaghi.

NON TITOLARE – Davide Frattesi ha una caratteristica innata negli inserimenti, l’ha mostrata anche all’Inter. Dove però è una riserva, perché il centrocampo titolare è quasi sempre Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan. Stefano Agresti vorrebbe vederlo titolare: «A mio avviso sì, e lo dico da tempo che meriterebbe più spazio. Credo che Simone Inzaghi si debba mettere in testa che questo è un giocatore importante: probabilmente lo sa anche lui, però lo conosciamo. Questa è una caratteristica di Inzaghi: lui ha sempre un po’ di remore e un po’ di timori a cambiare squadra e a rinunciare a giocatori che gli danno certe caratteristiche. Io ho visto abbastanza stanco in questo inizio di stagione Henrikh Mkhitaryan, però gioca lui e Frattesi entra nell’ultimo quarto d’ora».

Frattesi e il minutaggio con l’Inter: la valutazione di Agresti

PIÙ SPAZIO PER LUI – Frattesi cerherà da Monza-Inter di ritagliarsi uno spazio maggiore, sia come minutaggio sia come impiego da titolare. Agresti trova anche un altro motivo: «Penso sia anche una necessità della società dare spazio a questo giocatore, che è un ’99 e quindi fatto. Dà tante soddisfazioni, anche con gol: raramente sbaglia una partita Frattesi, invece all’Inter non ha spazio. Credo che debba cominciare ad avere maggiori possibilità, a giocare di più e ad avere più minuti. Il rischio è che si crei qualcosa: finché le cose vanno bene all’Inter, come l’anno scorso, allora gestisci le cose in modo sereno. Anche se Frattesi non sarà sempre sereno quando si siede in panchina. Poi però, quando nasce qualche scricchiolio, diventa tutto più complicato. Per questo secondo me Frattesi deve avere più spazio nell’Inter».