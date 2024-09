Agresti: «Frattesi esterno? Lo può, ma credo non lo debba fare!»

Agresti ha parlato di Frattesi in radio. Il centrocampista dell’Inter, protagonista in nazionale, a detta sua, non deve mutare il suo ruolo.

OPZIONE – Stefano Agresti, in collegamento su Radio Sportiva, risponde ad un ascoltatore sull’idea di porre Davide Frattesi come esterno di destra nell’Inter: «Frattesi come quinto di destra? Ha le caratteristiche per farlo, ma chiaro che deve farlo con le sue caratteristiche. Ha le qualità per farlo, ma credo che non lo possa e non lo debba fare, soprattutto con continuità. Modificare le caratteristiche di Frattesi ai fini del club, al punto da cambiargli di ruolo, credo che quello sia sbagliato. Frattesi in quella posizione è uno dei due-tre migliori calciatori del nostro campionato. I migliori sono lui, Barella, Tonali, Ricci. Metterlo sulla fascia con continuità sarebbe sbagliato».