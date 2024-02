Agresti: «Forti come Thuram-Lautaro Martinez? Pochi in Europa!»

La coppia Thuram-Lautaro Martinez è perfettamente integrata, tanto che hanno fatto dimenticare Lukaku avversario sabato in Roma-Inter. Proprio su questo torna Agresti, da Radio Radio – Lo Sport, facendo una valutazione che va oltre la partita dell’Olimpico.

ATTACCANTI CONTRO – Le parole di Stefano Agresti sulle coppie d’attacco di Roma-Inter: «Come valore assoluto Dybala-Lukaku sono una coppia strepitosa. Se guardo il rendimento di quest’anno come Thuram-Lautaro Martinez non ce ne sono, in Italia di sicuro e poche in Europa. Marcus Thuram si è inserito benissimo, Lautaro Martinez sta facendo la sua stagione migliore. Però, in valore assoluto, Paulo Dybala e Romelu Lukaku se sono al massimo possono essere competitivi con tutti. Perché hanno potenza, tecnica e tutto: giocare contro di loro non è facile. Soprattutto ora, che non sono più abbandonati a se stessi: vediamo se sarà così anche contro l’Inter».