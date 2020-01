Agresti esagera: “Conte, con Eriksen alibi finiti! L’Inter vinca o va discusso”

Agresti ha commentato positivamente l’acquisto di Eriksen da parte dell’Inter. Il giornalista, in un video su “Calciomercato.com”, mette però pressione a Conte

COLPO DA 9 E “ULTIMATUM” – Così Stefano Agresti: «Christian Eriksen è un grande giocatore. Il fatto che l’Inter lo prenda fa compiere ai nerazzurri un salto di qualità. Un acquisto da nove in pagella e non è l’unico arrivo importante per quanto riguarda l’Inter. Un tempo il mercato invernale si chiamava mercato di riparazione, proprio perché serviva a mettere una toppa quando si era commesso qualche errore durante le trattative in estate. Adesso invece per l’Inter è un momento di svolta e questo ovviamente aumenta anche le responsabilità di Antonio Conte. Finora è stato abilissimo a ottenere tanto dalla sua squadra, è stato anche altrettanto abile a chiedere calciatori alla sua società. Ora però gli alibi sono finiti anche per lui. Con questa squadra, che era già forte ma che si è potenziata ulteriormente con molti acquisti e soprattutto con questo davvero grande giocatore gli alibi per Conte sono finiti. Tocca a lui ora portare l’Inter a vincere, altrimenti si dovrà discutere anche della sua conduzione tecnica».