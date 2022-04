Agresti: «Dybala-Scamacca all’Inter bene! Lautaro Martinez via? Do percentuale»

Agresti promuove la coppia formata da Dybala e Scamacca per l’Inter della prossima stagione. Nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, il giornalista dà anche una percentuale della cessione di Lautaro Martinez, dopo le voci di stamattina (vedi articolo).

USCITA ED ENTRATE – Stefano Agresti analizza le voci di mercato di oggi sull’Inter: «Lautaro Martinez ceduto? Percentuali è difficile farle. Io credo che comunque sia possibile, diciamo al 50%, che Lautaro Martinez vada via dall’Inter. Se arriverà l’offerta adeguata credo che sarà uno dei calciatori sacrificati dall’Inter per fare mercato. D’altra parte il rendimento di Lautaro Martinez non è stato eccezionale, anzi: se fosse stato migliore l’avrebbe potuto vendere a una cifra superiore. La coppia Paulo Dybala e Gianluca Scamacca la vedo molto bene, sono convinto che Scamacca possa diventare un centravanti da grande squadra. Crescendo con l’ombrello di Edin Dzeko, e non avendo la responsabilità dell’attacco sulle sue spalle, potrebbe inserirsi in un ambiente più esigente del Sassuolo come quello dell’Inter. Ha tutte le qualità per diventare un centravanti di primo piano, ma con tutto il rispetto del Sassuolo un conto è giocare in un club così e uno è giocare nell’Inter, dove al primo errore senti i mugugni dei tifosi. Dybala potrebbe essere l’ideale per fare coppia con Scamacca, e non lo vedo al Milan».