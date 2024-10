Agresti a difesa di Inzaghi: «Perbene, reazione Inter comprensibile»

Agresti sull’attacco di Spalletti nei confronti di Inzaghi si schiera a favore dell’allenatore dell’Inter. Il suo pensiero a tal proposito.

PERBENE – Stefano Agresti, su Radio Radio Mattino Sport e News, spezza una lancia a favore di Simone Inzaghi dopo l’attacco di Luciano Spalletti: «Non può non minare la sua serenità perché Inzaghi è una persona perbene e una persona normale, nonostante il suo lavoro che lo mette sotto gli occhi dei riflettori. Chiaramente, questa vicenda per forza lo mette in difficoltà. Metterebbe in difficoltà chiunque di noi. Io continuo a pensare che i protagonisti del calcio sfidino a petto di fuori e a mani nude questi personaggi delle curve. Questi non sono tifosi delle squadre, molti finiscono sulle curve perché vogliono ottenere profitti illegali. Si tratta di delinquenti a tutti gli effetti. Non è stato semplice per Inzaghi e per nessuno. Le frasi di Spalletti mi hanno sorpreso e quando l’Inter fa sapere di essere rimasta molto stupita è altamente comprensibile. I social hanno riversato in rete nelle ultime ore un video dove Spalletti intrattiene rapporti con tifosi del Napoli, che non sono, come dire, tifosi normali».