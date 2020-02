Agresti: “Derby, dominio Milan per 50′ poi paura. Brava Inter. Scudetto…”

Il giornalista Stefano Agresti, intervenuto a “Radio Sportiva”, ha parlato della lotta scudetto con protagoniste Inter, Juventus e Lazio senza dimenticare il derby vinto dai nerazzurri ieri sera

SERIE A – Stefano Agresti ha prima parlato della lotta scudetto: «Ci sono demeriti della Juventus e lo dimostra il fatto che hanno ottenuto meno punti dello scorso anno, non ricordo una gara come quella di Verona in cui si fa rimontare da una squadra inferiore e più stanca. Poi è vero che Inter e Lazio sono cresciute. Penso che la Lazio possa vincere lo scudetto. Le altre due sono superiori come organici, ma i biancocelesti giocheranno 15 partite da qui alla fine, Juventus ed Inter almeno 19 con i nerazzurri potrebbero arrivare a 27 e bianconeri a 25».

RIMONTA – Agresti ha poi conlcuso parlando del derby di Milano: «Ieri il Milan ha dominato per 50 minuti e per questo suona ancora più strano quanto successo dopo, forse ha avuto anche paura di vincere, di perdere il controllo di una partita che aveva in mano. L’Inter è stata bravissima a sfruttare il momento psicologico».