Agresti critica Conte: “Eriksen ancora out? Errore che l’Inter puÃ² pagare”

Agresti critica Conte: “Eriksen ancora out? Errore che l’Inter può pagare”

Agresti critica Conte per la probabile scelta di non far partire dall’inizio Eriksen anche in Lazio-Inter. Il giornalista spiega le sue ragioni in un video su “Calciomercato.com”

ALTRA CRITICA – Così Stefano Agresti: «Antonio Conte continua a manifestare dubbi sull’opportunità di utilizzare Christian Eriksen dall’inizio. Anche nella partita di domenica sera, lo scontro Scudetto con la Lazio. Osservandolo in campo, sembra che sia un giocatore preziosissimo. Magari non avrà ancora l’intensità che dice Conte o non sarà calato alla perfezione nei suoi schemi, però è un talento assoluto che può risolvere la partita in qualsiasi momento con qualsiasi giocata. Vedendo anche le difficoltà che sta incontrando Stefano Sensi e pensando che un’alternativa possa essere Matias Vecino, ho molti dubbi sul fatto che Eriksen non giochi queste gare dall’inizio. Sembra che possa essere subito un giocatore determinante, già si esprime da 6,5 in pagella. Ha colpi da 9, lasciarlo fuori contro la Lazio potrebbe essere un errore che l’Inter potrebbe pagare».