Agresti: «Correa favorito con l’Udinese! Taremi? Ha un solo merito»

Domenica Inter-Udinese e Inzaghi dovrà scegliere il partner di Marcus Thuram. Secondo Agresti il favorito è Correa. Poi parlando di Mehdi Taremi, il collega si è espresso in questo modo.

RISERVE – Su Radio Radio Mattino Sport e News, si discute sull’attacco che Simone Inzaghi schiererà domenica con l’Udinese. Il tecnico dovrà far fronte all’infortunio di Lautaro Martinez. Stefano Agresti, in collegamento, ha parlato in questo modo in merito al triello Correa, Arnautovic, Taremi. Il suo intervento: «Inzaghi ha mille qualità, ma quella di sorprenderci nelle scelte no. Giocherà uno dei tre, oggi quello che può avere una possibilità in più è Joaquin Correa perché Taremi è stato molto deludente e tra Correa e Arnautovic, Inzaghi oggi vede meglio forse Correa. Dei tre, in carriera, Taremi ha dimostrato di essere il più forte ma ad oggi si sta dimostrando all’Inter una grandissima delusione. Nessuno si aspettava che spaccasse il mondo, ma che facesse molto di più sì. L’Inter lo aveva preso come riserva credibile per i primi due titolari e ora deve cercare per l’anno prossimo un’altra prima riserva che sia migliore di Taremi. In questa momento, ha dalla sua che ha segnato una doppietta con la sua Nazionale, che permetterà all’Iran di partecipare al Mondiale del 2026».