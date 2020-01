Agresti: “Conte, reazione smisurata. Impari a perdere e pareggiare. Inter…”

Condividi questo articolo

Non mancano le polemiche all’indomani del pareggio interno dell’Inter contro il Cagliari. Stefano Agresti, giornalista, sulle frequenze di “Radio Sportiva” ha parlato di Antonio Conte soffermandosi in particolare sull’atteggiamento del tecnico a fine gara.

REAZIONE – Antonio Conte ha avuto una reazione smisurata. È l’opinione di Stefano Agresti che critica il tecnico dell’Inter. Un’analisi anche sul calo dei nerazzurri: «La reazione di Conte di ieri mi è sembrata smisurata, l’arbitro non è stato certo responsabile per il pareggio dei nerazzurri. C’è da chiedersi piuttosto perché la squadra ceda sempre nel secondo tempo. È una questione fisica e mentale. La continua ricerca di scuse e motivazioni extra campo per giustificare certe prestazioni non rendono onore a lui e all’Inter. E’ un grande allenatore che sa vincere ma deve imparare a perdere o, come nel caso di ieri, a pareggiare».