Agresti: “Conte non ancora convinto di Eriksen. Juventus-Inter…”

Eriksen ha giocato l’ultima partita dell’Inter, col Ludogorets, sbloccandola grazie a un gol al 71′. In vista della Juventus il giornalista Stefano Agresti, intervenuto durante “Microfono Aperto” su “Radio Sportiva”, ha parlato di come Conte dovrà scegliere per domenica.

IMPEGNO IN DUBBIO – Christian Eriksen è stato il principale acquisto dell’Inter nel mercato di gennaio, ma fin qui ha giocato titolare solo due volte. Per Stefano Agresti, in vista di Juventus-Inter, non è scontato che il danese possa partire dal primo minuto: «È difficile capirlo. Ascoltando Antonio Conte mi sembra di comprendere che lui ancora non è convinto dell’impegno di Eriksen dall’inizio, soprattutto in partite competitive e combattute. L’ha schierato in Europa League col Ludogorets, non mi pare che sia così convinto che il campione danese, perché è effettivamente a tutti gli effetti un campione, sia già pronto per giocare partite di questo tipo. Francamente io quando vedo Eriksen in campo penso che debba giocare sempre, perché è un giocatore che fa la differenza. Contro la Juventus non so se aspettarmelo in campo, dicendo la verità conoscendo Conte e il suo modo di agire forse me lo aspetto in campo giovedì di nuovo contro il Ludogorets, ma non contro la Juventus».