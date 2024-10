Agresti: «Conte allenatore giusto per il Napoli. Fastidio per l’Inter»

Antonio Conte ha già portato in testa al campionato il Napoli, arrivato decimo lo scorso anno. Stefano Agresti su Radio Sportiva conferma il ruolo dei partenopei contro l’Inter.

LOTTA – Si parla di primo posto e Scudetto in questa stagione di Serie A. Stefano Agresti vede due favorite: «Conte credo che sia l’allenatore giusto per provare a riportare lo Scudetto al Napoli e dare fastidio all’Inter. I risultati ci sono, i presupposti ci sono, il gioco a volte sì a volte meno. La squadra ha tutto, è forte e può veramente infastidire l’Inter campione d’Italia. La società ha preso i giocatori che Conte ha chiesto. Se la giocheranno fino alla fine con la squadra di Simone Inzaghi».

Inter, Napoli poi la terza: la classifica di Agresti

LA TERZA – Stefano Agresti aggiunge infine i bianconeri: «La Juventus? In questo momento dico Inter e Napoli, poi la Juventus. Per me sono forti, possono lottare per lo Scudetto e non mi stupirei se lo facesse fino alla fine. I calciatori sono nuovi, l’allenatore anche. Ciò che è accaduto nelle ultime settimane non è un messaggio positivo, tanti infortuni hanno colpito la rosa. La Juventus ha perso uno dei difensori migliori della Serie A, Bremer, e pagherà le conseguenze. Ci sono tante risorse ma c’è qualche lacuna come il vice-Vlahovic»

GIUDIZIO – Agresti affronta anche un tema insolito, ossia le prestazioni di Yann Bisseck: «Non dev’essere lui a saltare l’uomo, è un difensore centrale e può diventare un ottimo giocatore. Il problema principale è che ha passaggi a vuoto e nel ruolo che occupa non li dovrebbe avere. Non mi stupirebbe vederlo crescere ancora, ma non si può rimanere delusi dal suo apporto all’Inter. Nella disposizione di Inzaghi è uno dei tre difensori centralie e può stare benissimo in una grandissima squadra come quella nerazzurra»