Agresti: «Chivu vuole cambiare il gioco e Asensio si può fare»

Agresti parla dei cambiamenti in casa Inter, con Chivu propenso a cambiare modulo. Allo stesso tempo, si è espresso anche su Marcos Asensio, nome che circola per rafforzare il reparto offensivo nerazzurro.

CAMBIAMENTI – In collegamento su Radio Radio, così come Roberto Pruzzo, Stefano Agresti ha parlato della questione in casa Inter. Hakan Calhanoglu dovrebbe rimanere, dopo l’incontro tra il Galatasaray e lo stesso club nerazzurro, ma allo stesso tempo si cerca anche un giocatore sulla trequarti. Il nome di Marcos Asensio piace. Agresti parla così di Calha e poi fa riferimento ai cambiamenti tattici che vuole apportare Cristian Chivu alla squadra: «Se si gioca a due è un po’ fuori dal progetto, Chivu ha manifestato l’intenzione di cambiare un po’ il modo di fare calcio di Inzaghi, quindi giocare con 4 centrocampisti e non cinque. Asensio può avere le caratteristiche del trequartista. Arriviamo da quattro anni con Inzaghi che non ha mai cambiato modo di giocare e ora Chivu pensa di fare qualcosa di differente, mi sembra giusto. Asensio può portare qualità, il costo è accessibile ed è un’operazione che l’Inter sicuramente può fare». Asensio ha un costo che si aggira sui 10-12 milioni di euro, ma c’è da registrare anche l’interesse del Fenerbahce nei suoi confronti.