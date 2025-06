Agresti: «Chivu scommessa, ma l’Inter lo supporti in due aspetti!»

Agresti ha detto la sua su Chivu che si prepara a diventare un nuovo allenatore dell’Inter. Oggi la firma e l’annuncio. Il giornalista parla di scommessa e poi esorta il club.

SCOMMESSA – Oggi impazza il Chivu day, che porterà alle firme e all’annuncio del tecnico rumeno come nuovo allenatore dell’Inter. Stefano Agresti, su Radio Radio Mattino Sport e News, si esprime in questo modo: «L’Inter ha stupito con una scelta abbastanza originale, con una scommessa. Oggi dovrebbe essere definito tutto con firme e annuncio. Partiranno per l’America la prossima settimana per il Mondiale per Club, competizione che in quei giorni attirerà molto l’attenzione e Oaktree tiene molto a questo torneo. Chivu è una scommessa che un club come l’Inter raramente aveva fatto. Ha 13 partite in Serie A, vediamo. Il club lo deve sostenere molto sia con la presenza, ma questa ci sarà, ma anche col mercato perché l’Inter è una squadra che deve essere rafforzata in alcuni reparti e pure ringiovanita».

RIFIUTO – Poi Agresti dice la sua anche sul caso nazionale tra Francesco Acerbi e Luciano Spalletti: «Acerbi? L’esclusione in teoria potrebbe essere sanzionata. Ma non è solo il rifiuto in sé, ma il modo. Prima dici di sì e poi ti tiri indietro».