Agresti certo: «Spalletti-Inzaghi? Preparata! Parole non gradevoli»

Agresti condivide il suo pensiero sull’attacco di Luciano Spalletti nei confronti di Simone Inzaghi, in merito all’inchiesta ultras.

PREPARATA – Oltre all’intervento di Gianni Visnadi, anche Stefano Agresti su Radio Radio Mattino Sport e News ha detto la sua sulla battuta di Luciano Spalletti in merito all’inchiesta ultras e in riferimento a Simone Inzaghi: «Quello che ha detto Spalletti a Inzaghi non è gradevole, non gli è uscita così. L’ha preparata. Le cose in qualche modo, molti di loro se le preparano. Spalletti è uno di questi, credo che l’abbia preparata. Forse la pensa veramente così o se ha voluto rimarcare qualcosa verso l’Inter o verso il tecnico. Non è stato positivo nei confronti di Inzaghi quello che ha detto, avanzare dubbi comportamenti verso un collega non è bello».