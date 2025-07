Agresti: «Calhanoglu? L’Inter era ben disposta a venderlo. Un motivo»

Agresti si è espresso sul futuro di Calhanoglu. Il turco rimarrà all’Inter, ma a detta del giornalista, il club nerazzurro aveva seriamente pensato alla cessione. Poi ovviamente l’offerta giusta non è mai arrivata.

BEN DISPOSTA – Alla fine dei giochi, Hakan Calhanoglu rimarrà all’Inter. Ieri la conferma è arrivata dal suo agente Gordon Stipic (vedi articolo), mentre sempre nelle ultime ore l’ex nazionale turco Umit Kayan ha rivelato di una chiacchierata con lo stesso Calha (leggi l’articolo). Stefano Agresti a Radio Radio Mattino Sport e News è intervenuto in questo modo: «Xhaka è un giocatore eccellente, è stato l’animo e il fulcro del Bayer Leverkusen lo scorso anno che ha vinto la Bundesliga. Ora ha deciso di andare al Sunderland, ma stiamo parlando di un calciatore importante. Se vuoi giocare con tre davanti forse Xhaka ti darebbe più solidità rispetto a Calhanoglu, che nasce come trequartista. Vediamo come deciderà di giocare l’Inter. Credo che l’Inter fosse ben disposta di fronte alla partenza di Calhanoglu, perché questa è l’ultima stagione da cui poter monetizzare un po’ per Calhanoglu, mentre dal prossimo anno poi mancherà un anno alla scadenza del contratto. Se l’Inter avesse avuto l’opportunità ad una cifra superiore ai 20 milioni di euro l’avrebbe fatto».