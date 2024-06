Agresti: «Bastoni grande esperienza! Ma con la Spagna un rischio»

Bastoni ha avviato il ribaltone dell’Italia, che sabato ha vinto 2-1 contro l’Albania, con il gol del momentaneo pareggio. Nonostante ciò, il giornalista Agresti mette in dubbio la sua titolarità domani con la Spagna.

LE NOVITÀ – L’Italia domani alle 21 giocherà a Gelsenkirchen contro la Spagna, nella seconda giornata del Gruppo B degli Europei. Luciano Spalletti sta pensando ad alcuni cambi di formazione, non è scontato che ci sia di nuovo la coppia centrale formata da Alessandro Bastoni e Riccardo Calafiori. Un dubbio che vale anche per Stefano Agresti, in collegamento con Radio Radio Mattino Sport e News. Ecco come si è espresso il giornalista.

Bastoni fuori per Spagna-Italia? Agresti non lo esclude

LE MODIFICHE – Agresti chiede che Spalletti, per Spagna-Italia di domani, pensi a qualche novità. Le sue parole: «Cambi? Dietro io, francamente, contro la Spagna penso di sì. Ormai Bastoni non è più giusto considerarlo un ragazzo, perché ha anche una grande esperienza internazionale. Per carità, è vero che ha venticinque anni ed è del ’99, però ha anche una grande esperienza internazionale e ha giocato la finale di Champions League. Però giocare contro la Spagna con la coppia Bastoni-Calafiori, che non sono due difensori veri perché giocano molto e difendono meno, io credo che sia un rischio. Penso che mettere dietro un altro, uno che va più sull’uomo come Gianluca Mancini o Alessandro Buongiorno, secondo me sarebbe giusto farlo come mossa. Con la Spagna non si scherza: se sbagli tre volte rischi di prendere tre gol».