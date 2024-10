Agresti: «Bastoni, che differenza tra Inter e Italia! Non so perché»

Agresti ravvisa delle differenze di performance tra il Bastoni dell’Inter e quello che si vede nell’Italia di Luciano Spalletti.

DIFFERENZA – Su Radio Radio, Stefano Agresti nota parecchie differenze di rendimento tra il Bastoni dell’Inter e quello nell’Italia: «Anche negli errori che commette e nella scarsa affidabilità che dà mi colpisce la differenza che c’è tra il Bastoni interista e quello in azzurro. Ad esempio per Dimarco non è così, in quanto porta le cose positive nel club anche in Nazionale. Per il difensore invece mi sembra non essere così, in Nazionale è molto meno incisivo davanti e molto meno affidabile in fase difensiva. Non so come mai, ma mi pare abbastanza evidente la differenza».