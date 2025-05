Agresti: «Mi aspetto col Verona Inter B. Per il Napoli sarà dura»

Stefano Agresti si esprime sull’imminente turno di campionato con Inter in campo col Verona e Napoli a Lecce. Le sue parole a tal proposito.

WEEKEND SCUDETTO – Oggi inizia la trentacinquesima giornata di Serie A e domani scenderanno in campo sia Napoli che Inter. Gli azzurri lo faranno a Lecce alle 18, i nerazzurri in casa col Verona alle 20.45. Potrebbe essere una giornata determinante per la volata finale. Stefano Agresti, in collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, si esprime in questo modo sulle due delicate sfide delle prime della classe: «Sulla carta è la partita più difficile che il Napoli ha, perché vai a Lecce contro una squadra che si gioca tutto o molto. In questo periodo meglio affrontare una squadra magari più forte ma che non ha obiettivi, piuttosto che squadre che stanno con l’acqua alla gola. La partita è complicata. La partita per l’Inter può diventare difficile per quanto successo a Barcellona e per quanto succederà martedì. Mi aspetto un’Inter B o A e mezzo. Calhanoglu squalificato, Lautaro Martinez infortunato, Thuram appena rientrato e mi aspetto che starà fuori domani, non so se Dumfries giocherà di nuovo, visto che è tornato ora. Quindi credo che anche per l’Inter la partita possa diventare complicata, ma oggi andare a Lecce è difficile».