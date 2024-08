Agresti: «Arnautovic blocca un altro attaccante per l’Inter! C’è una speranza»

La prestazione di Arnautovic, ma anche quella di Correa e Salcedo, ieri nell’amichevole Pisa-Inter ha lasciato molto a desiderare. Complice l’infortunio di Taremi si è aperto di nuovo il discorso su un attaccante da prendere in rosa: Agresti fa il punto a Radio Radio, evidenziando come l’austriaco possa essere in uscita.

IN USCITA – Stefano Agresti è convinto che in attacco l’Inter voglia completare più di un’operazione fra entrata e uscita. Ma con un problema: «Marko Arnautovic sta bloccando l’ingresso di un altro attaccante. Su questo non ci sono dubbi, Arnautovic sta bloccando l’ingresso di un altro attaccante e l’Inter spera di riuscire a convincerlo ad andarsene. Vediamo se riusciranno a trovare una soluzione per lui, ma credo che questo sia uno dei problemi che deve affrontare l’Inter. Non è un grande problema, perché nel quartetto comunque è a posto. Devono provare, utilizzando magari un termine non bello, a scaricare Arnautovic facendogli capire che non fa più parte del progetto dell’Inter. Devono trovare una soluzione, vediamo se ci riescono».

Mercato Inter non certo chiuso: se va via Arnautovic occhio all’attacco!

LE PREFERENZE – Agresti va anche sul tipo di acquisti che possono arrivare da qui al 30 agosto: «L’Inter vorrebbe prendere un attaccante diverso da Arnautovic. Nella loro testa c’era Albert Gudmundsson, ora potrà esserci qualcun altro. Un calciatore giovane che salti l’uomo: uno così. Vogliono prendere un giocatore di questo tipo, poi un vice di Alessandro Bastoni. Lì c’è un dibattito interno, perché Simone Inzaghi vorrebbe un usato sicuro: voleva Ricardo Rodriguez, difensore sul centro-sinistra che da quel punto di vista è una garanzia, invece la società vorrebbe un’operazione stile Yann Bisseck ossia un giocatore giovane da far crescere. Queste sono le considerazioni che l’Inter deve affrontare, può anche farne a meno ma sono situazioni che vuole portare a termine».