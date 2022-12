Agresti: «Anti Napoli? L’Inter per l’organico. È la migliore di quelle dietro»

Agresti ha risposto alla domanda sulla squadra ad oggi rivale del Napoli per lo Scudetto. Il giornalista indica l’Inter sia per organico che per momento

ANTI NAPOLI − Stefano Agresti a Radio Radio dice la sua sulla squadra rivale degli azzurri: «Se guardo gli organici e il momento dico l’Inter come principale rivale anti Napoli, anche perché non ha giocatori infortunati e sta andando bene. Il Milan è ancora ai 36 anni di Giroud e in avanti può avere qualche difficoltà. L’Inter è la più lontana, ma secondo me è la più forte. Mi sembra la squadra migliore di quelle che stanno dietro».