Agoumé e Vidal, multa dall’amichevole Parma-Inter: il motivo

Agoumé e Vidal sono stati multati dalla Lega Serie A dopo l’ammonizione beccata durante l’amichevole precampionato tra Parma e Inter. I nerazzurri vinsero quella gara per 2 a 1

MULTA − L’amichevole tra Parma e Inter dello scorso 8 agosto lascia degli strascichi all’Inter. Infatti, i centrocampisti Lucien Agoumé e Arturo Vidal sono stati multati dal Giudice Sportivo per essersi fatti ammonire durante il test del Tardini. Per loro, duemila euro di multa. In quel Parma-Inter, i nerazzurri vinsero per 2 a 0 grazie alle reti di Marcelo Brozovic e Matias Vecino. Entrambi saranno, comunque, disponibili per l’esordio di domani contro il Genoa, con fischio d’inizio alle 18.30 dallo stadio San Siro di Milano.