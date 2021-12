Agoumé torna titolare, il Brest incappa in una rovinosa sconfitta casalinga

Agoumé è partito titolare in Brest-Montpellier, match di Ligue 1. La sfida si è conclusa con il netto successo degli ospiti per 0-3.

BRUTTO STOP – Lucien Agoumé, dopo aver iniziato dalla panchina contro l’Olympique Marsiglia nell’ultimo turno di campionato, torna titolare dal 1′ in Brest-Montpellier. La formazione allenata da Michel Der Zakarian, reduce da un impressionante filotto di sei vittorie consecutive, va in svantaggio nel primo minuto di recupero del primo tempo con il gol di Elye Wahi. Nella ripresa gli ospiti raddoppiano al 47′ con Stephy Mavididi e trovano addirittura il tris con Junior Sambia al 60′. Agoumé lascia il campo al 61′ con i suoi sotto di tre reti e al suo posto entra Hugo Magnetti. La sconfitta assume proporzioni disastrose con la quarta marcatura di Valère Germain all’85’. L’ottimo periodo di forma del Brest trova un duro stop con questo 0-4 casalingo. La squadra del giovane centrocampista in prestito dall’Inter resta ferma a ventiquattro punti in classifica.