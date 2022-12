Agoumé torna a disposizione del Troyes, ma per ora solo panchina

Dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime gare prima della sosta stagionale, Lucien Agoumé è tornato a disposizione per il Troyes. Solo panchina, però, per il centrocampista in prestito dall’Inter.

RITORNO – Prosegue il recupero di Lucien Agoumé dopo l’ultimo infortunio. La stagione del centrocampista di proprietà dell’Inter era iniziata nel migliore dei modi con la maglia del Troyes, fino allo stop forzato. Che è terminato oggi, con il ritorno in panchina del giocatore. Nello 0-0 della squadra contro il Nantes, il centrocampista in prestito dai nerazzurri non è sceso in campo, ma solo il fatto che sia stato di nuovo in panchina è un buon segnale. Prima del ritorno in campo.