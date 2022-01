Agoumé titolare e KO contro il PSG. Ora il Brest aspetta Satriano

Agoumé ha giocato nella sconfitta per 2-0 del PSG contro il Brest stasera in Ligue 1. Il centrocampista classe 2002, in prestito dall’Inter, a breve troverà Satriano come compagno di squadra: affare in chiusura (vedi articolo).

LA SCONFITTA – Lucien Agoumé ha giocato novanta minuti nel KO del PSG col Brest. Al Parc des Princes i padroni di casa si sono imposti per 2-0, con i gol di Kylian Mbappé al 32′ e Thilo Kehrer al 53′. Agoumé, ancora una volta titolare, ha lasciato il campo al 59′ a Hiang’a Mbock. Nel primo minuto di recupero del primo tempo aveva anche ricevuto un’ammonizione. Brest che ha sempre un largo margine sulla zona retrocessione, ora sarà rinforzato col prestito di Martin Satriano dall’Inter.