Agoumé, 90′ da titolare ma il Brest affonda in zona retrocessione

Agoumé è partito di nuovo titolare in Brest-Metz, match di Ligue 1. Il giovane centrocampista in prestito dall’Inter colleziona presenze, ma la sua squadra perde di nuovo ed è in zona retrocessione.

SCONFITTA – Maglia numero dieci sulle spalle e ruolo davanti alla difesa. Altra presenza da titolare per Lucien Agoumé nel Brest. Il tecnico Michel Der Zakarian dimostra di credere molto nelle qualità del giovane talento francese in prestito dall’Inter. La sua squadra però affonda e anche oggi raccoglie zero punti. A passare in vantaggio è il Metz, con Nicolas de Preville al 26′. Nella ripresa il Brest pareggia con Romain Faivre al 68′ su rigore, ma gli ospiti trovano il gol del definitivo 1-2 con Fabien Centonze al 74′. Seconda sconfitta consecutiva e ancora zero vittorie in campionato per il Brest, ormai penultimo in zona retrocessione con quattro punti dopo otto turni di campionato. Per Agoumé 90′ in campo.