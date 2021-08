Agoumé: «Spero di trovare continuità al Brest. Fatta scelta personale»

Agoumé si è trasferito in giornata dall’Inter al Brest, in prestito secco, dopo aver rinnovato il suo contratto coi nerazzurri (vedi articolo). Il centrocampista francese, ai canali ufficiali del club di Ligue 1, dà le prime parole dopo il trasferimento.

NUOVA ESPERIENZA – Lucien Agoumé commenta il passaggio al Brest: «Sono molto contento di venire qui, spero di trovare un po’ di continuità e delle vittorie, oltre che divertirmi. La Ligue 1 è diventata più forte negli ultimi anni, con l’arrivo per esempio di giocatori come Neymar e Lionel Messi. Ci sono anche tanti giovani qui. Dopo essere andato all’Inter molto giovane, ho fatto una scelta personale di tornare in Francia per poter giocare e farmi conoscere. Voglio aiutare la squadra».

Fonte: SB29.bzh