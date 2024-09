Agoumé e il Siviglia sembrano il Milan: arriva una sconfitta in casa!

Lucien Agoumé in campo con la maglia del Siviglia contro il Girona. Niente da fare per la squadra andalusa, sconfitta 2-0. Praticamente hanno lo stesso ruolino del Milan di Fonseca.

ALTRA SCONFITTA – Il Siviglia non riesce ad ingranare in questo inizio di Liga. Per la squadra allenata da Garcia Pimienta è arrivata la seconda sconfitta in questo campionato, dopo quella sempre in casa contro il Villarreal alla seconda giornata. Stavolta, a dominare al Ramon Sanchez Pizjuan, è il Girona. In campo anche Lucien Agoumé, che in estate si è trasferito dall’Inter con la formula del prestito. Per lui, 82′ di grande difficoltà in mezzo al campo. Il francese ha avuto vita difficile contro la qualità della squadra di Michel. Il match si è sbloccato nel finale di primo tempo con la rete al 41′ di Martin. Due minuti più tardi, il Siviglia pareggia i conti con Ejuke, ma il gol viene annullato dal Var per fuorigioco. Nella ripresa, il Siviglia non riesce a cambiare marcia e al 73′ subisce anche la seconda rete, stavolta su rigore da Ruiz. Crisi nerissima per il Siviglia, che dopo quattro giornate ha appena due punti. Praticamente, gli andalusi stanno tenendo lo stesso ruolino di marcia del Milan in Serie A, che ha però giocato una partita in meno. I rossoneri ieri hanno pareggiato sul campo della Lazio per 2-2.