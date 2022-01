Agoumé e Satriano titolari, ma il Brest abbandona la Coupe de France

Prima da titolare per Satriano con il Brest, ma è sfortunata: perde in casa del Nantes ed esce dalla Coupe de France. Dal 1′ anche l’altro prestito dall’Inter, Agoumé.

IL KO – Niente da fare per il Brest del duo in prestito dall’Inter, che esce dalla Coupe de France. Nella prima partita degli ottavi di finale è il Nantes a vincere 2-0 contro la squadra di Lucien Agoumé e Martin Satriano. Quest’ultimo gioca la sua prima partita da titolare da professionista, sostituito poi da Steve Mounié al 60′. Nello stesso momento il centrocampista ha lasciato il posto a Hiang’a Mbock. In gol per il Nantes Ludovic Blas, doppietta fra il 25′ e il 52′. Per il Brest di Agoumé e Satriano prossimo impegno domenica 6 febbraio alle 17 in casa del Rennes, in Ligue 1.