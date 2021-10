Agoumé, ritorno in campo dopo l’infortunio. Minuti finali in Lille-Brest

Agoumé, giovane centrocampista in prestito dall’Inter, è entrato nel secondo tempo di Lille-Brest, match di Ligue 1. La sfida è terminata sul punteggio di 1-1.

BUONA CONDIZIONE – Reduce da un problema muscolare al polpaccio (vedi articolo), Lucien Agoumé parte dalla panchina nella sfida di Ligue 1 tra Lille e Brest. A passare in vantaggio sono i padroni di casa con il talento Jonathan David al 19′. Il pareggio arriva al 32′ e porta la firma di Romain Faivre. La prima frazione di gioco si chiude sull’1-1. Nella ripresa le squadre non riescono a trovare la rete decisiva e devono dividersi la posta in palio. Agoumé, giovane talento in prestito dall’Inter, entra al 71′ al posto di Hugo Magnetti e gioca l’ultima frazione di gara, dimostrando di aver superato l’infortunio. Il Brest si trova ora terzultimo in classifica a sei punti, ancora a secco di vittorie.