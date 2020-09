Agoumé, primo allenamento con lo Spezia: numero di maglia prestigioso

Lucien Agoumé Inter

Agoumé da stamattina è un nuovo giocatore dello Spezia (vedi articolo). Il centrocampista francese classe 2002, preso in prestito dall’Inter, ha poi svolto il primo allenamento alla guida di Italiano. Vestirà un numero di maglia prestigioso: il 10, che potrà utilizzare già domenica alle ore 12.30 (a Cesena) contro la Sampdoria.

PRIMO ALLENAMENTO CON LO SPEZIA – “Prosegue la marcia di avvicinamento all’esordio in Serie A per gli uomini di mister Vincenzo Italiano, che questo pomeriggio hanno accolto in gruppo Julian Chabot e Lucien Agoumé, ufficializzati nel corso della mattinata e risultati negativi ai rispettivi controlli anti COVID-19.

Sotto una fastidiosa pioggia autunnale, il gruppo ha svolto un riscaldamento tecnico, proseguendo poi con partitelle a tema, lavoro tattico e partitella finale. Riccardo Marchizza ha iniziato la seduta in gruppo, per poi proseguire nel lavoro differenziato, fisioterapia invece per Federico Mattiello.

Per domani è un programma una seduta mattutina preceduta dai consueti tamponi come da protocollo anti COVID-19, mentre alle 12.15 mister Italiano parlerà alla stampa in conferenza stampa presso la sala Capellazzi dell’Intels Training Center Bruno Ferdeghini. Nel primo pomeriggio partenza alla volta di Cesena, dove sabato Martin Erlic e compagni sosterranno la seduta di rifinitura”.

Fonte: sito ufficiale AC Spezia