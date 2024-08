Agoumé: «Preparato dall’Inter, sono pronto. Siviglia, non facile»

Prima intervista per Agoumé da giocatore del Siviglia, dopo il trasferimento a titolo definitivo dall’Inter. Il centrocampista francese è contento di essere tornato nella squadra in cui aveva giocato da gennaio in prestito.

BIS CONCESSO – Lucien Agoumé lascia l’Inter per il Siviglia, stavolta a titolo definitivo. Le sue parole sul trasferimento: «Sono molto felice di tornare, in un posto dove mi sono trovato molto bene l’anno scorso. Per me tornare qui è stata una decisione molto facile, sono molto contento. Ho tanta voglia e tante ambizioni, l’anno scorso ho trovato un club grande e volevo continuare a farne parte. Con i compagni e la dirigenza è stato molto bello, ringrazio il club per la fiducia che mi ha mostrato dallo scorso inverno. Ancora una volta, adesso, lo ha ribadito: non era facile portarmi qui, però alla fine le cose belle arrivano lo stesso. Sono molto contento e spero che riusciremo a raggiungere obiettivi importanti».

SECONDA VOLTA – Agoumé ritiene che i sei mesi già passati al Siviglia lo aiuteranno: «Dall’anno scorso ho trovato persone molto buone. Ho ventidue anni, posso crescere molto e insieme possiamo vincere. Non avrò bisogno di un periodo di adattamento, perché conosco già i compagni e la città: per me sarà molto più facile dello scorso anno, spero di essere subito pronto. Sono preparato, ho iniziato la preparazione con l’Inter e fisicamente sto molto bene. Ora voglio soltanto pensare al campo, apprendere quello che vuole il nuovo allenatore e adattarmi al nuovo stile di gioco».

GLI INNESTI – Agoumé parla di come si sente per il ritorno al Siviglia dall’Inter: «Un sentimento di grande felicità. Per me tornare qui era la mia prima opzione, quello che volevo di più. Posso migliorare ancora sulla lingua, capisco molto meglio rispetto all’anno scorso ma continuo a seguire delle lezioni. Torno con grande voglia di dimostrare che l’anno scorso abbiamo solo passato un momento difficile. Ora torno preparato e pronto per competere in campo. Il Siviglia ha giocatori importanti come Saul, Albert Sambi Lokonga e Djibril Sow, penso che la rosa quest’anno sia migliorata per competere. Perché il Siviglia deve competere al meglio in tutte le competizioni che gioca, dopo una stagione molto difficile. Ora voglio dimostrare all’allenatore di valere un posto, per farlo bisogna dare il massimo in allenamento. Abbiamo bisogno di tutti per questa stagione, ripartiamo con la volontà di ottenere risultati positivi e far felici i tifosi».