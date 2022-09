Agoumé non riesce ad aiutare il Troyes: KO. Minutaggio non suo alleato

Il Troyes ha perso fuori casa sul campo del Lens. In campo nei minuti finali di partita anche Lucien Agoumé, centrocampista di proprietà Inter

POCO MINUTAGGIO − Il Troyes di Agoumé ha perso fuori casa a Lens per 1-0. Niente da fare per la squadra di Irles che va sotto alla mezz’ora del primo tempo a causa del gol di Danso non riuscendo però a riprendere il risultato. Poco minutaggio per Agoumé, giocatore di proprietà dell’Inter. Il francese è entrato solamente al minuto 82 al posto del compagno Tardieu. Troyes che resta a quota sette punti in classifica dopo altrettante giornate. Sicuramente non un buon inizio.