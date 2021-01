AgoumÃ© in campo 90′ in Spezia-Sampdoria: altra prova di personalitÃ 

Agoumé in campo 90′ in Spezia-Sampdoria: altra prova...

Agoumé in campo 90′ in Spezia-Sampdoria: altra prova di personalità

Dreamstime – Foto Michele Nucci during Italian football Coppa Italia match Bologna FC vs Spezia Calcio at the Dall Ara stadium in Bologna, Italy, November 25 2020 Photo Michele Nucci/ LM

Agoumé, altra titolarità per il centrocampista francese di proprietà dell’Inter e in prestito allo Spezia, dove ha raccolto in totale sei presenze, cinque di queste da titolare. Ieri in Spezia-Sampdoria la seconda consecutiva (vedi QUI).

ANCORA TITOLARE – Agoumé ancora titolare – per la seconda volta consecutiva – con lo Spezia e per ben novanta minuti. In entrambe la partita, tra l’altro, è valsa la vittoria per la sua squadra sia in trasferta contro il Napoli che in casa contro la Sampdoria, ieri alle 20:45. Mai sostituito nelle ultime partite, il giovane centrocampista francese ha finalmente la fiducia della squadra e soprattutto del suo tecnico, che gli ha affidato le chiavi del centrocampo. Altra prestazione di personalità ieri, in particolare nel secondo tempo, quando la squadra è riuscita a trovare il gol del 2-1 con N’Zola, su rigore. Nel primo tempo Lucien Agoumé gioca quasi in maniera scolastica in cabina di regia e si vede poco, nel secondo tempo invece cresce con personalità e contribuisce in entrambe le fasi di gioco.