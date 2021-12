Agoumé entra nella ripresa. Il Brest rischia la figuraccia epocale in coppa

Agoumé è subentrato nel secondo tempo della sfida di Coppa di Francia Dinan-Léhon-Brest. Contro ogni pronostico, il match è terminato ai calci di rigore, con la squadra del talento in prestito dall’Inter che accede al turno successivo.

DAVIDE CONTRO GOLIA – Il Brest ha rischiato una figuraccia epocale nei trentaduesimi di finale di Coppa di Francia. La squadra di Lucien Agoumé ha infatti affrontato il Dinan-Léhon, squadra militante in Championnat National 3, la quinta divisione del campionato francese. Non è finita qui. I padroni di casa sono anche rimasti in dieci uomini dal 32′. Nonostante tutto, il match è sorprendentemente terminato sul punteggio di 0-0 e sono serviti trentadue calci di rigore per decretare il vincitore della sfida. Il giovane centrocampista in prestito dall’Inter Agoumé, subentrato al 70′, ha trasformato il sesto tiro dal dischetto della sua squadra in una serie terminata 12-13. Il Brest avanza ai sedicesimi, ma che fatica!