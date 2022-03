Agoumé e Satriano titolari nell’importante vittoria del Brest. Inter soddisfatta

Agoumé da gennaio ha ritrovato Satriano in squadra ma non si tratta dell’Inter. I due giovani nerazzurri in prestito al Brest continuano la loro avventura in Ligue 1 da protagonisti

PRESTITO CHE FUNZIONA – Il gol di Franck Honorat al 59′ regala tre punti in trasferta al Brest, che batte 0-1 il Lens, favorito non solo perché in casa. In Lens-Brest i due nerazzurri attualmente in prestito in Ligue 1 hanno giocato dal 1′. Il centrocampista francese classe 2002 Lucien Agoumé in mezzo al campo fino al triplice fischio finale. L’attaccante uruguayano classe 2001 Martin Satriano in area di rigore fino all’84’, quando l’allenatore Michel Der Zakarian l’ha sostituito con Hugo Magnetti per difendere il vantaggio minimo. Con questa vittoria il Brest, dodicesimo in classifica, si porta a quota 35 punti contro i 40 del Lens: ora è più vicino alla zona Europa che alla zona calda per non retrocedere. L’Inter può dirsi assolutamente soddisfatta della gestione di Agoumé e Satriano da parte del Brest. Fossero tutti così i prestiti…