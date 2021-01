AgoumÃ© di nuovo titolare: scelto da Italiano per Spezia-Sampdoria

Agoumé di nuovo titolare: scelto da Italiano per Spezia-Sampdoria

Lucien Agoumé Inter

Dopo le due presenze in campo da titolare contro Verona e Napoli, arriva un’altra chiamata da titolare per Lucien Agoumé, centrocampista dello Spezia in prestito dall’Inter.

TITOLARE – Terza presenza di fila da titolare per Lucien Agoumé per lo Spezia. Il tecnico Vincenzo Italiano, infatti, dopo averlo schierato dal primo minuto nelle due sfide contro Verona e Napoli, lo ha scelto anche in vista della partita di questa sera in casa contro la Sampdoria. Dopo un iniziale periodo in cui in casa Inter si pensava di richiamare il giocatore dal prestito a causa del poco spazio concesso, è finalmente arrivato il suo momento.