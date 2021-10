Agoumé assente in Brest-Reims per un problema fisico. Le sue condizioni

Agoumé ha saltato la partita del Brest per un problema fisico. Il match è terminato sul punteggio di 1-1 e la squadra del giovane centrocampista in prestito dall’Inter è ora penultima in classifica in Ligue 1.

ACCIACCATO – Lucien Agoumé non faceva parte dei convocati del Brest per la sfida di oggi contro il Reims. Il classe 2002 ha infatti accusato un infortunio muscolare al polpaccio, problema che ha costretto il tecnico Michel Der Zakarian a rinunciare a lui per questa partita di Ligue 1. Il match è terminato sul punteggio di 1-1 con le reti di Wout Faes al 12′ per il Reims e di Franck Honorat al 74′ per il Brest. Per il centrocampista in prestito dall’Inter bisognerà ora valutare i tempi di recupero.