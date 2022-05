Agostini: «Gara contro l’Inter cruciale? Può darsi, daremo il massimo»

Alessandro Agostini, in conferenza stampa post Salernitana-Cagliari, ha parlato anche della prossima sfida di campionato che vedrà i sardi giocare contro l’Inter alla Domus Arena

IN VISTA DELL’INTER − Agostini sul match contro l’Inter di domenica prossima: «La gara contro l’Inter sarà cruciale per il Cagliari? Può darsi di si ma anche di no. Sicuramente cercheremo di fare bene. Lavoreremo in settimana per preparare al meglio questa partita. Quello che dobbiamo fare è continuare con questo spirito, con questo atteggiamento e con questa sicurezza».