Agostini: «Casadei talento incredibile, l’Inter anticipò tutti! Ora uno step»

Massimo Agostini, responsabile dell’area tecnica del Cesena, si è espresso su Casadei dell’Inter. Il centrocampista classe 2003 è finito nel mirino del Chelsea

TALENTO − Così Agostini sul campioncino nerazzurro Cesare Casadei: «Casadei viene dal settore giovanile del Cesena. Il Cesena nell’anno del fallimento diede i propri talenti ai grandi club. L’Inter è stata brava ad anticipare tutti. Ragazzo di un talento incredibile anche se ha la statura di 1.90. Quest’anno da centrocampista ha fatto 17 gol, di cui otto di testa. Ed è un giocatore che deve fare quel passo per far vedere che vale tutti quei soldi». Le sue parole in collegamento a Calcio Totale estate.