Agostinelli sicuro: «La coppia d’attacco dell’Inter la più forte!»

Lautaro Martinez e Marcus Thuram splendono in Serie A e non solo. Andrea Agostinelli li reputa i migliori e lo dice su TMW Radio.

I MIGLIORI – Il confronto tra i grandi attaccanti è lecito, fino a che non si arriva a Lautaro Martinez e Marcus Thuram. In Serie A non c’è assolutamente paragone ed Andrea Agostinelli è d’accordo: «A fine campionato la coppia Castellanos–Dia non sarà come quella dell’Inter, che è la più forte in assoluto, ma potrebbe essere la sorpresa. Mi piace la coppia Kean–Gudmundsson, ma quella della Lazio potenzialmente, pensando al modo di giocare della Lazio, sarà tra le prime tre della Serie A. Se sarà l’anno di Kean è difficile dirlo, i mezzi ce li ha ma è mancata sempre continuità».