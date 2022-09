Agostinelli: «Scudetto? L’Inter non la escludo mai! Milan-Napoli dico…»

Andrea Agostinelli ha parlato della lotta Scudetto con tanti bei match in questa giornata. In primis Milan-Napoli a San Siro. L’ex giocatore non esclude mai l’Inter

CORSA SCUDETTO − Agostinelli dice la sua sulla lotta per il titolo: «Milan-Napoli non può decidere chi vince lo scudetto, ma di sicuro queste due sono pretendenti allo scudetto. L’Inter non la escludo mai, mentre la Juventus la vedo addirittura peggio dello scorso anno. Lo scudetto se lo giocheranno, ancora una volta, le milanesi con il Napoli». Le sue parole a Radio CRC.