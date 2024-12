Agostinelli: «Lautaro Martinez-Thuram? A volte invidia, qua no!»

Agostinelli ha detto la sua sulla coppia Lautaro Martinez-Thuram, con il primo che fa una grande fatica a trovare la via del gol.

MOMENTO – Andrea Agostinelli a Tmw Radio si esprime in questo modo su Lautaro Martinez: «Più aiuta la squadra è una bugia. Non è che ha cambiato ruolo, è che ci sono delle annate in cui è meno brillante e la scena se la prende il partner vicino. Mi è piaciuto l’abbraccio ieri nel post-gara a Thuram, è un bel segnale perché di solito una certa invidia c’è invece vuol dire che si rema tutti dalla stessa parte».