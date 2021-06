Andrea Agostinelli approva la scelta di Simone Inzaghi di lasciare la Lazio per andare all’Inter. Ecco le sue parole a “TMW Radio”, anche su Hakimi.



SCELTA LEGITTIMA – Passando dalla Lazio all’Inter, Simone Inzaghi compie un grande salto di qualità. Andrea Agostinelli, ex giocatore e allenatore, approva nettamente la scelta del nuovo tecnico nerazzurro. E non fa trasparire preoccupazioni per eventuali cessioni di peso da parte dei nerazzurri. Ecco le sue parole: «Credo sia giusto e anche normale che uno come Simone Inzaghi possa scegliere di andare in un’altra squadra. Una squadra che ha vinto, e che può fare la Champions League. Senza Achraf Hakimi? L’Inter rimane comunque la più forte».