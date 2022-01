Agostinelli: «Inter, una vittoria contro l’Atalanta può veramente dire tanto»

Andrea Agostinelli, in collegamento su Tutti Convocati, ritiene la gara tra Atalanta e Inter di domenica quasi decisiva per lo scudetto. La squadra di Inzaghi può veramente indirizzare il campionato

DECISIVA − Agostinelli presenta Atalanta-Inter: «Quando si parla di Atalanta si fa fatica perché ti può deludere e anche entusiasmare. È la partita in cui l’Inter se darà la prova di essere una grande squadra e vincerà non dico che avrà il campionato facile ma darebbe una grande risposta. Ma se vince con l’Atalanta può veramente dire tanto. Una sorta di partita decisiva per lo scudetto».