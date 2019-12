Agostinelli: “Inter, forbice ristretta sulla Juventus. La Lazio…”

L’Inter e la Juventus hanno chiuso il 2019 in testa alla classifica. Occhio però, in chiave scudetto, alla Lazio capace di battere per ben due volte i bianconeri e a -6 con una gara in meno

SCUDETTO – Della corsa al titolo ha parlato l’ex giocatore e ora allenatore Andrea Agostinelli ai microfoni di “Radio Sportivia”: «Inter e Juventus lottano per lo scudetto e la forbice si è ristretta. La Lazio è un terzo incomodo da tenere in considerazione e può essere la sorpresa a patto che continui a guardarsi dietro. L’obiettivo resta la Champions».