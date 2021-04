Agnelli: «Superlega, non si può fare un torneo a sei squadre»

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha ammesso che il progetto della Superlega non può più andare avanti dopo l’uscita delle inglesi

DICHIARAZIONI – Queste le parole ai microfoni della Reuters da parte di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, dopo lo stop alla Superlega a seguito del ritiro delle sei squadre inglesi partecipanti e il comunicato ufficiale (vedi articolo). «A essere onesti e franchi, dico di no, è evidente che non si può. Resto convinto della bontà del progetto, ma non si può fare un torneo a sei squadre».