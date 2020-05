Agnelli: “Mi aspetto dal governo stadi parzialmente aperti a luglio”

Il “Corriere dello Sport” si occupa della riapertura degli stadi. In Europa si inizia a progettare, Agnelli auspica se ne parli per la Serie A.

PRIMI DIALOGHI – Si intravede uno spiraglio di luce tra le porte chiuse degli stadi d’Italia. E filtra la speranza concreta di riaprire gli impianti in tempi ragionevoli e in sicurezza. Mentre parte dell’Europa già si muove. Dall’assemblea di Lega giunge una frase di Andrea Agnelli: “Mi aspetto che a luglio il governo ci dia una prima apertura parziale degli stadi”. E vale come la prima pietra.

CONDIZIONI NECESSARIE – Dalla Polonia alla Serbia, dalla Russia alla Spagna: dopo aver fissato la ripartenza dei campionati si lavora per tornare allo stadio. La necessaria condizione è il distanziamento sociale. Poi c’è come premessa la disinfezione e la sanificazione degli impianti. Ne conseguono la capienza ridotta e l’accesso termo-regolato. Tutto ovviamente subordinato al calo della curva dei contagi.

SCELTE IN EUROPA – In Polonia, dove il campionato è ripartito venerdì, il 19 riapriranno parzialmente gli stadi, al 25% della capienza. In Russia il campionato ripartirà il 21 giugno e c’è il permesso di accogliere tifosi per il 10% della capienza. Si muove anche la Spagna. L’intenzione è quella di un rientro graduale: stadi aperti al 30% a settembre, al 50% a novembre e al 100% a gennaio. Ci sarà da capire come gestire e selezionare gli abbonati.