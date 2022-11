Agnelli lascia la Juventus ma non la Superlega! Il ruolo nel progetto – TS

Andrea Agnelli ha lasciato la presidenza della Juventus ma, secondo Tuttosport, non abbandonerà il progetto Superlega. L’ex numero uno bianconero avrà un ruolo ben preciso

CONVINZIONE – Agnelli ha lasciato la Juventus ma, secondo Tuttosport, non abbandonerà il suo impegno per il progetto Superlega. Nelle prossime settimane, l’ex presidente bianconero, continuerà un lavoro di lobby per la Superlega, in attesa di sviluppi della Corte di Giustizia Europea, attesi per dicembre. Agnelli non avrà un ruolo nell’A22 voluta dall’AD del progetto Bernd Richert, ma sarà un punto di riferimento per il progetto che vede impegnati Florentino Perez, presidente del Real Madrid, e Juan Laporta, numero uno del Barcellona. Secondo il quotidiano, l’AD, nel corso dei colloqui, ha registrato sempre più club interessati che però, al momento, non escono allo scoperto. L’idea è quella di aspettare la sentenza della Corte di Giustizia Europea, attesa per il mese di marzo, che potrebbe porre fine al monopolio dell’UEFA.

Fonte: Tuttosport