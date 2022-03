Agnelli: «La Superlega non è fallita! Contratto ancora vincolante»

Andrea Agnelli durante il Business of Football Summit (evento organizzato dal Financial Times) è tornato a parlare del progetto Superlega (rispondendo alle dichiarazioni di Ceferin), ribadendo che il progetto non per niente fallito.

COTNRATTO VINCOLANTE – Agnelli sottolinea che il progetto è tutt’altro che tramontato, e aggiunge: «La Superlega non è fallita. Il calcio europeo ha un disperato bisogno di riforme. L’UEFA sapeva che io come presidente della Juventus stavo lavorando a qualcosa di diverso. La Superlega è un lavoro collettivo di dodici squadre (tra cui anche l’Inter, ndr), non di una sola persona. Dodici club hanno firmato un contratto di 120 pagine ed è ancora vincolante per undici di quei club. Il compromesso non è più una scelta, abbiamo bisogno di riforme più profonde».